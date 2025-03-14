Спасатели вызволили 74-летнего новосибирца, повисшего на штырях от забора

В Новосибирской области спасатели вызволили 74-летнего мужчину, который упал с крыши дома прямо на острые штыри металлического забора. Инцидент произошёл 13 марта в городе Куйбышеве. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.
Пенсионер расчищал снег на крыше, но не удержал равновесие и сорвался вниз. Три штыря ограждения глубоко вошли в его тело: один повредил тазобедренный сустав, два других пронзили мягкие ткани бедра и ягодицы, проникнув на глубину 5, 8 и 10 см.
«Спасатели Иван Власов, Никита Чернаков оперативно прибыли на место происшествия. Оценив обстановку, приняли решение не спиливать забор, а работать с гидравликой, ведь время было ограничено», — сообщается в ведомстве.
Специалисты зафиксировали его тело, наложили повязки и аккуратно «перекусили» металлические конструкции. Всё это время трое медиков удерживали мужчину, чтобы минимизировать повреждения.
Спасательная операция заняла не более пяти минут. После освобождения пострадавшего передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Состояние пенсионера на данный момент уточняется.