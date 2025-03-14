Спасатели вызволили 74-летнего новосибирца, повисшего на штырях от забора

Пенсионер расчищал снег на крыше, но не удержал равновесие и сорвался вниз. Три штыря ограждения глубоко вошли в его тело: один повредил тазобедренный сустав, два других пронзили мягкие ткани бедра и ягодицы, проникнув на глубину 5, 8 и 10 см.