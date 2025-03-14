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Остался на свободе водитель автобуса, задавивший пешехода в Каменске-Уральском

13 марта Синарский районный суд Каменска-Уральского отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей водителю автобуса Сергею Д., которого обвиняют в смертельном наезде на пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Сергею Д. избрана мера в виде запрета определенных действий. Постановление суда не вступило в законную силу.

Сергея Д. обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«МК-Урал» писал об этой аварии. Утром 11 марта в Каменске-Уральском пассажирский автобус ПАЗ допустил наезд на двух пешеходов, один из которых скончался.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ маршрута № 8 на большой скорости допустил занос и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на тротуаре.