Остался на свободе водитель автобуса, задавивший пешехода в Каменске-Уральском

Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Сергею Д. избрана мера в виде запрета определенных действий. Постановление суда не вступило в законную силу.
Сергея Д. обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«МК-Урал» писал об этой аварии. Утром 11 марта в Каменске-Уральском пассажирский автобус ПАЗ допустил наезд на двух пешеходов, один из которых скончался.
По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ маршрута № 8 на большой скорости допустил занос и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на тротуаре.