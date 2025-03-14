В США заявили, что на Украине активизировалась торговля людьми

«У меня был опыт в 2022 году, когда начался конфликт [на Украине] многие сироты оказались брошенными в условиях хаоса. Мы отправились туда… чтобы вывезти детей и искали торговцев людьми. Торговцы людьми появляются там, где происходят катастрофы, такие как война… По сути, общая картина такова, что мы нашли этих преступников, они базировались в Голландии,» — рассказал Баллард в беседе с РИА Новости.