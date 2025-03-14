Бастрыкин затребовал доклад по делу о жутком убийстве ребенка в Омской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах и причинах убийства 2-летнего мальчика в многодетной семье. Трагедия произошла 11 марта 2025 года в поселке Муромцево.
28-летний житель Муромцева пнул пасынка якобы из-за того, что он преградил ему путь. Затем по непонятным причинам несколько раз ударил малыша по голове. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.
Жуткие подробности вскрылись на допросе. 28-летний отчим ребенка рассказал, что он неоднократно избивал мальчика, а причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма. Извергу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвинение предъявлено.
В рамках расследования будет установлена ответственность должностных лиц, отвечавших за контроль условий жизни и воспитания ребенка в семье.