На Камчатке глава компании пошел под суд за хищение 21 млн руб. по нацпроекту

По данным «Ъ», дела возбуждены в отношении известной на Камчатке семейной чете — Андрея и Аллы Мамеевых. Они учредили ряд дорожно-строительных предприятий и руководили ими. Их компании также фигурируют в деле о сорванном муниципальном контракте по благоустройству микрорайона Мишенный-3 в Петропавловске—Камчатском и о строительстве дороги между микрорайонами Дачный и Северо-Восток. Также ФАС ранее выявила подлог на контрактах ООО «Альфаснаб» на сумму около 1 млрд руб.