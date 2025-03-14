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Белый дом: Уиткофф еще в Москве и передает информацию в США

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который якобы накануне покинул Россию, находится по-прежнему в Москве и информирует американское руководство о переговорах с российскими властями. Об этом сообщил помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Уиткофф сейчас по-прежнему находится в Москве, заявил Уолтц.

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который якобы накануне покинул Россию, находится по-прежнему в Москве и информирует американское руководство о переговорах с российскими властями. Об этом сообщил помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Он [Уиткофф] находится в Москве и передает информацию, чтобы мы могли ее оценить, а президент Трамп смог принять решение о дальнейших действиях», — заявил Уолтц в эфире телеканала Fox News. Дополнительные подробности о содержании переговоров или конкретных аспектах информации, он не раскрыл.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПосланник Трампа улетел после закрытой встречи с Путиным: кто такой Стив Уиткофф и зачем прилетал.

13 марта самолет Уиткоффа приземлился во Внуково. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он прибыл в Москву для обсуждения не только ситуации на Украине, но и двусторонних отношений между РФ и США. Известно, что в ходе визита Уиткофф провел переговоры в российскими представителями «высокого ранга», которым доложил позицию США по прекращению огня на Украине. Спустя час он покинул американское посольство в Москве, и как сообщали некоторые СМИ, улетел из страны. Об его отъезде также ранее свидетельствовали данные Flightradar24, согласно которым бизнес-джет Gulfstream G650ER, на котором Уиткофф якобы прилетел в РФ, покинул «Внуково».