Белый дом: Уиткофф еще в Москве и передает информацию в США

13 марта самолет Уиткоффа приземлился во Внуково. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, он прибыл в Москву для обсуждения не только ситуации на Украине, но и двусторонних отношений между РФ и США. Известно, что в ходе визита Уиткофф провел переговоры в российскими представителями «высокого ранга», которым доложил позицию США по прекращению огня на Украине. Спустя час он покинул американское посольство в Москве, и как сообщали некоторые СМИ, улетел из страны. Об его отъезде также ранее свидетельствовали данные Flightradar24, согласно которым бизнес-джет Gulfstream G650ER, на котором Уиткофф якобы прилетел в РФ, покинул «Внуково».