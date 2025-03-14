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Двух челябинцев задержали после погони за вылов 422 раков из озера Смолино

Двух жителей Челябинска задержали за вылов 422 раков из озера Смолино, являющегося памятником природы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В дежурную часть Госавтоинспекции города поступило сообщение о погони: сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории» преследовали застигнутых недалеко от озера браконьеров. Злоумышленники пытались скрыться на снегоходе с санями. Подключившиеся к погоне инспекторы ДПС помогли остановить и задержать мужчин.

Браконьерами оказались братья 1977 и 1983 годов рождения.

«При осмотре саней полицейские обнаружили мешок с 422 живыми раками общей массой примерно 22 килограмма, а также девять сетей-раколовок», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Во время разбирательства выяснилось, что членистоногих водных животных мужчины незаконно выловили из озера Смолино, которое имеет статус памятника природы и отнесено к особо охраняемой природной территории.

«Незаконно добытые раки выпущены обратно. Задержанные стали фигурантами дела по части 3 статьи 256 УК РФ», — добавили в пресс-службе.