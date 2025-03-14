Двух челябинцев задержали после погони за вылов 422 раков из озера Смолино

В дежурную часть Госавтоинспекции города поступило сообщение о погони: сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории» преследовали застигнутых недалеко от озера браконьеров. Злоумышленники пытались скрыться на снегоходе с санями. Подключившиеся к погоне инспекторы ДПС помогли остановить и задержать мужчин.