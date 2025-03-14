Двух челябинцев задержали после погони за вылов 422 раков из озера Смолино

В дежурную часть Госавтоинспекции города поступило сообщение о погони: сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории» преследовали застигнутых недалеко от озера браконьеров. Злоумышленники пытались скрыться на снегоходе с санями. Подключившиеся к погоне инспекторы ДПС помогли остановить и задержать мужчин.
Браконьерами оказались братья 1977 и 1983 годов рождения.
«При осмотре саней полицейские обнаружили мешок с 422 живыми раками общей массой примерно 22 килограмма, а также девять сетей-раколовок», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Во время разбирательства выяснилось, что членистоногих водных животных мужчины незаконно выловили из озера Смолино, которое имеет статус памятника природы и отнесено к особо охраняемой природной территории.
«Незаконно добытые раки выпущены обратно. Задержанные стали фигурантами дела по части 3 статьи 256 УК РФ», — добавили в пресс-службе.