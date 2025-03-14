Пожар в строящемся ЖК расследуют МЧС и прокуратура Владивостока

Пожар, начавшийся 14 марта около 10 часов, удалось локализовать на площади около 50 квадратных метров, а в 10:44 было объявлено о полной ликвидации возгорания. Горел утеплитель в фасаде здания, погибших и пострадавших в ходе ЧП нет. Причины пожара пока неизвестны, над их выяснением работают дознаватели МЧС. Работу экстренных служб контролирует заместитель районного прокурора Константин Матвеев.
Надзорное ведомство также проверит соблюдение требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе то, насколько качественные и огнестойкие материалы используются при строительстве и как тщательно соблюдаются требования техники безопасности и охраны труда.
Отметим, что возгорания на стройках Владивостока — явление нередкое. На Патрокле в феврале 2023 года уже полыхал будущий ЖК «Новые горизонты», в прошлом году загорелся утеплитель на техническом этаже ЖК «Исторический» у подножья сопки Холодильник. Горели «человейники», возводимые в микрорайонах Зелёный бульвар и Змеинка, и даже многострадальный культурный комплекс, строящийся по распоряжению Владимира Путина на сопке Орлиное Гнездо на месте снесённого корпуса ДВФУ (до реорганизации — ДВГТУ).
На все эти пожары реагирует прокуратура, но открытой информации о том, установлены ли виновные и понесли ли они наказание, нет.