Пожар в строящемся ЖК расследуют МЧС и прокуратура Владивостока

Отметим, что возгорания на стройках Владивостока — явление нередкое. На Патрокле в феврале 2023 года уже полыхал будущий ЖК «Новые горизонты», в прошлом году загорелся утеплитель на техническом этаже ЖК «Исторический» у подножья сопки Холодильник. Горели «человейники», возводимые в микрорайонах Зелёный бульвар и Змеинка, и даже многострадальный культурный комплекс, строящийся по распоряжению Владимира Путина на сопке Орлиное Гнездо на месте снесённого корпуса ДВФУ (до реорганизации — ДВГТУ).