Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве ребёнка в Омской области

Как сообщили в СК, трагедия произошла 11 марта. В частный дом была вызвана скорая помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть ребёнка. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. В ходе следствия выяснилось, что отчим систематически применял к ребёнку насилие, бил его, ограничивал в еде и использовал другие жестокие методы «воспитания».