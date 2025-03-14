Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве ребёнка в Омской области

Председатель Следственного комитета России взял на контроль расследование убийства малолетнего ребёнка в рабочем посёлке Муромцево Омской области. В преступлении обвиняется 28-летний отчим мальчика.
Как сообщили в СК, трагедия произошла 11 марта. В частный дом была вызвана скорая помощь, однако прибывшие врачи констатировали смерть ребёнка. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы. В ходе следствия выяснилось, что отчим систематически применял к ребёнку насилие, бил его, ограничивал в еде и использовал другие жестокие методы «воспитания».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Он арестован, ему предъявлено обвинение.
Следствие также проверит, были ли нарушения со стороны должностных лиц, которые должны были контролировать условия жизни ребёнка в семье. Глава СК поручил руководителю СУ СК России по Омской области доложить о ходе расследования.