В Британии раскрыли общий план России и США против Зеленского

Он также отметил, что отношения между Зеленским и администрацией президента США Дональда Трампа ухудшились еще до их перепалки в Белом доме 28 февраля. Кроме того, профессор указал на возможное ухудшение позиций Зеленского в случае продолжительного перемирия, так как в стране все больше нарастает усталость населения и критика в адрес украинского лидера.