США и Россия видят необходимость в проведении выборов на Украине.
Россия и США стремятся отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине. Об этом заявил британский эксперт в области геополитики Джон Лок. По его словам, обе страны видят необходимость в проведении новых выборов в стране.
«И американцы, и россияне стремятся положить конец президентству Зеленского», — сказал Лок, объясняя причины, по которым Россия и США поддерживают идею выборов на Украине. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.
Он также отметил, что отношения между Зеленским и администрацией президента США Дональда Трампа ухудшились еще до их перепалки в Белом доме 28 февраля. Кроме того, профессор указал на возможное ухудшение позиций Зеленского в случае продолжительного перемирия, так как в стране все больше нарастает усталость населения и критика в адрес украинского лидера.
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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Зеленскому придется провести выборы после отмены военного положения в Украине. По его словам, легитимной властью остались парламент и спикер Рады. Путин также отметил, что для легитимного избрания президента необходимо отменить закон о военном положении, так как его действие не продлевает результаты предыдущих выборов. В администрации Трампа также подчеркивали необходимость проведения выборов в Киеве, особенно при достижении соглашений о прекращении огня.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, а выборы в 2024 году отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский утверждает, что выборы сейчас «несвоевременны». При этом он также говорил, что готов покинуть свой пост ради мира на Украине или вступления страны в НАТО, передает MK.RU.