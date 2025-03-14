В Уральске бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения

Татьяна Ефремова, мать девочки, считает, что, если бы гвардейцы не оказались рядом, последствия для здоровья ее дочери могли бы быть гораздо серьезнее. Она выразила благодарность от лица своей семьи личному составу воинской части 5517 Национальной гвардии.