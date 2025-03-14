В Уральске бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения

Во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи. Незамедлительно прибыв на место, они обнаружили девочку, попавшую в неприятную ситуацию, связанную с буллингом. Подростки применяли к ней физическое насилие.
Благодаря профессионализму и решительности военных двоих агрессивных подростков удалось задержать на месте.
Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку. Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку.
Татьяна Ефремова, мать девочки, считает, что, если бы гвардейцы не оказались рядом, последствия для здоровья ее дочери могли бы быть гораздо серьезнее. Она выразила благодарность от лица своей семьи личному составу воинской части 5517 Национальной гвардии.
Задержанные несовершеннолетние подростки были переданы в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь и поддержку, отметили в пресс-службе Нацгвардии.