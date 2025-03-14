В Омске «накрыли» подпольный покерный клуб

В Омске силами Росгвардии приостановлена деятельность незаконного покерного клуба на Маркса. Помещение арендовали для проведения карточных игр за деньги.
Клуб по интересам имел несколько уровней секретности, посторонним сюда невозможно было попасть. В заведении работали официанты и крупье. Благодаря следственным мероприятиям, покерщиков удалось задержать с поличным.
В ходе задержания задержаны хозяева и сотрудники заведения. Ведутся допросы. Изъяты семь покерных столов, более 1500 фишек, свыше 10 колод карт и около 40 тысяч рублей.
Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы за организацию азартных игр.
Ранее мы писали, что в Омской области мужчины совершают в пять раз больше преступлений, чем женщины.