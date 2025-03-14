Разыскиваемый по делу об убийстве в Москве задержан в Туркестанской области

В аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. В городе Анталья Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тысяч долларов США. Работа в этом направлении продолжается.