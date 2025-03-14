В Свердловской области за сутки случилось всего 54 ДТП

В Свердловской области за сутки 13 марта зафиксировано 54 ДТП. Примечательно, что в сравнении с 12 марта их количество снизилось почти в два раза — тогда случилось 101 дорожно-транспортное происшествие. При этом днем ранее количество случившихся аварий достигало 149.
— За минувшие сутки в Свердловской области автоинспекторами зарегистрировано 54 ДТП, три из которых привели к травмам семи участников, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области.
Сотрудники ведомства проанализировали происшествия и назвали их основные причины. Речь идет о выборе скорости и дистанции, нарушениях очередности проезда и невнимательности за рулем. Водители забывали учитывать погодные условия и состояние дороги, игнорировали правила приоритетов, не соблюдали безопасное расстояние до идущего впереди транспорта, отвлекались за рулем и совершали поспешные маневры.