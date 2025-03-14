В Свердловской области за сутки случилось всего 54 ДТП

В Свердловской области за сутки 13 марта зафиксировано 54 ДТП. Примечательно, что в сравнении с 12 марта их количество снизилось почти в два раза — тогда случилось 101 дорожно-транспортное происшествие. При этом днем ранее количество случившихся аварий достигало 149.