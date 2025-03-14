Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 2,1 тыс. кв. м

Ранее Кравченко сообщал, что пожарным удалось сократить на 200 кв. м. Угрозы распространения в сторону леса и жилого сектора нет.
«Сейчас в ликвидации задействовано 90 человек и 61 единица спецтехники, выполнено 441 рейсов самосвалов, завезено 6 615 кубических метров грунта. Площадь возгорания уменьшилась и составляет 2 100 кв. м», — написал он.
Кравченко уточнил, что борьба с огнем на мусорном полигоне продолжалась всю ночь. Службы пожаротушения продолжают отсыпку грунтом и пролив водой очагов пожара.
Пожар происходит на полигоне ТКО в селе Борисовка на горе Щелба. О возгорании на мусорном полигоне ранее сообщал глава Новороссийска Кравченко. По его данным, информация о возгорании поступила в ночь на четверг, Новороссийское лесничество дежурит на границе полигона с лесным массивом, причина пожара будет установлена после тушения. Площадь пожара достигала 2,5 тыс. кв. метров.
По данным прокуратуры Краснодарского края, где организовано проведение проверки, полигон эксплуатируется ООО «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства, ранее по фактам аналогичных возгораний виновные лица привлекались к административной ответственности.