Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 2,1 тыс. кв. м

Пожар происходит на полигоне ТКО в селе Борисовка на горе Щелба. О возгорании на мусорном полигоне ранее сообщал глава Новороссийска Кравченко. По его данным, информация о возгорании поступила в ночь на четверг, Новороссийское лесничество дежурит на границе полигона с лесным массивом, причина пожара будет установлена после тушения. Площадь пожара достигала 2,5 тыс. кв. метров.