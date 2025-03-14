Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии распродают арестованные квартиры должников от 1,6 млн рублей

Росимущество распродает квартиры должников в Башкирии по ценам от 1,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В апреле в Башкирии состоится аукцион, на котором будет распродана конфискованная недвижимость должников. Организатором мероприятия является территориальное управление Росимущества.

С молотка уйдут семь жилых квартир. Стоимость самой дешевой из них начинается с 1,63 млн рублей.

Подача заявок на участие в торгах открыта с 14 марта по 14 апреля 2025 года. Заявки принимаются через электронную платформу «РТС-тендер».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.