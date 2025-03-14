В Башкирии распродают арестованные квартиры должников от 1,6 млн рублей

В апреле в Башкирии состоится аукцион, на котором будет распродана конфискованная недвижимость должников. Организатором мероприятия является территориальное управление Росимущества.
С молотка уйдут семь жилых квартир. Стоимость самой дешевой из них начинается с 1,63 млн рублей.
Подача заявок на участие в торгах открыта с 14 марта по 14 апреля 2025 года. Заявки принимаются через электронную платформу «РТС-тендер».
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