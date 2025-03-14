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Следователи установят обстоятельства смерти уфимца после лечения у стоматолога

В столице Башкортостана сотрудники следственного комитета начали доследственную проверку по факту смерти мужчины после визита к стоматологу.

Зимой мужчина отправился в стоматологическую поликлинику для лечения зуба, а через несколько дней почувствовал себя плохо. Мужчина обращался за помощью сразу в несколько учреждений, но всегда получал разные диагнозы и отказ в госпитализации. В итоге у него опухла челюсть, появились большие язвы, опухли лимфоузлы и держалась высокая температура. Перед гибелью уфимец оказался в приемном покое больницы № 21, где потерял сознание и скончался в отделении реанимации. Вместе с супругой он воспитывал троих детей.

По данным пресс-службы следкома Башкирии, правоохранителям предстоит разобраться в причинах трагедии и дать оценку действиям сотрудников разных медучреждений.