Следователи установят обстоятельства смерти уфимца после лечения у стоматолога

Зимой мужчина отправился в стоматологическую поликлинику для лечения зуба, а через несколько дней почувствовал себя плохо. Мужчина обращался за помощью сразу в несколько учреждений, но всегда получал разные диагнозы и отказ в госпитализации. В итоге у него опухла челюсть, появились большие язвы, опухли лимфоузлы и держалась высокая температура. Перед гибелью уфимец оказался в приемном покое больницы № 21, где потерял сознание и скончался в отделении реанимации. Вместе с супругой он воспитывал троих детей.