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Ограничения на полеты сняли во Внуково и аэропорту Калуги

В период их действия на запасные аэродромы ушли семь самолетов.

Источник: РИА "Новости"

В московском аэропорту Внуково, а также в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были отменены в 07:27 по московскому времени. В период их действия на запасные аэродромы ушли семь самолетов, которые выполняли рейсы во Внуково.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Временные ограничения ввели на работу Внуково и аэропорта Калуги для обеспечения безопасности полетов утром 14 марта. Обе авиагавани не принимали и не отправляли рейсы.

Позже Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников на подлете к Москве. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.