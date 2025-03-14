Жителя Иркутска приговорили к 14 годам колонии за госизмену

«Житель Иркутска признан виновным в совершении государственной измены, содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма, а также в участии в деятельности террористической организации. Приговором 2-го Восточного военного окружного суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.2 УК России. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части срока — в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Суд установил, что житель Иркутска в августе 2023 года установил контакт с представителями запрещенной на территории России террористической организации. В переписке сообщил кураторам о своей готовности оказывать помощь в незаконной деятельности, приобрел знания по склонению, вербовке и вовлечению лиц в террористическую организацию. «В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены данные о том, что осужденный собирал информацию о режимных объектах Министерства обороны Российской Федерации, а в дальнейшем полученные сведения передавал представителям украинских спецслужб и членам террористической организации», — пояснили в ведомстве.