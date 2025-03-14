Жителя Иркутска приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Суд установил, что житель Иркутска в августе 2023 года установил контакт с представителями запрещенной на территории России террористической организации. В переписке сообщил кураторам о своей готовности оказывать помощь в незаконной деятельности, приобрел знания по склонению, вербовке и вовлечению лиц в террористическую организацию. «В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены данные о том, что осужденный собирал информацию о режимных объектах Министерства обороны Российской Федерации, а в дальнейшем полученные сведения передавал представителям украинских спецслужб и членам террористической организации», — пояснили в ведомстве.