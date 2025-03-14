В суде рассмотрят дело об убийстве таксистки из Коркино

Напомним, что расправа над женщиной произошла 23 октября 2024 года. Молодой человек ехал на такси в Коркино и напал на женщину-водителя. Следственные органы установили, что юноша несколько раз ударил 40-летнюю таксистку ножом в грудь. Он вытащил ее тело из машины, оставил его на улице, а сам уехал на автомобиле жертвы. На нем он проехал 500 метров, бросил транспорт и сбежал.