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В Челябинской области автомобиль сбил молодую маму с младенцем на руках

В Челябинской области автомобиль сбил молодую маму с младенцем на руках, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Миассе.

Известно, что ВАЗ-2109 совершил наезд на 23-летнюю горожанку, которая переносила на руках ребенка 2023 года рождения.

Уточняется, что женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После водитель покинул место ДТП, ведется его розыск.

Молодая мама получила телесные повреждения, госпитализирована, годовалая девочка также травмирована, ей оказана помощь.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется административное расследование.