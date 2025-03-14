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Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка от наркотиков в Миассе

Возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности.

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств смерти двухлетнего ребенка в Миассе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Расследуются уголовные дела по факту отравления ребенка наркотическим средством по п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 293 УК РФ «убийство», «халатность».

По данным следствия, мать неоднократно умышленно вводила запрещенные вещества в организм ребенка с помощью шприца, чтобы он успокоился и не кричал. Женщину отправили в СИЗО.

Также следствие установило, что в семье воспитываются еще трое детей.

Условиям их проживания будет дана правовая оценка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах.

Напомним, ребенок умер еще в январе 2025 года, однако причина смерти выяснилась только в марте.