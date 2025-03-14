Бастрыкину доложат о расследовании смерти ребенка от наркотиков в Миассе

Главе СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств смерти двухлетнего ребенка в Миассе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Расследуются уголовные дела по факту отравления ребенка наркотическим средством по п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 293 УК РФ «убийство», «халатность».
По данным следствия, мать неоднократно умышленно вводила запрещенные вещества в организм ребенка с помощью шприца, чтобы он успокоился и не кричал. Женщину отправили в СИЗО.
Также следствие установило, что в семье воспитываются еще трое детей.
Условиям их проживания будет дана правовая оценка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах.
Напомним, ребенок умер еще в январе 2025 года, однако причина смерти выяснилась только в марте.