В аэропорту Варшавы задержали мужчину за хищение $1 млн у казахстанцев

В 2014 году мужчина обманом вытянул из граждан деньги, однако нашли его только сейчас.
В МВД рассказали, что за два месяца задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами.
Из них:
за убийства — 7;
за разбойные нападения — 1;
за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 6;
за грабежи — 7;
за вымогательства — 1;
за кражи — 75;
за преступления, связанные с наркотиками — 10.
Кроме того, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц.
Привели в МВД и другие примеры.
Так, принятыми мерами в Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны. В Мангистауской области сотрудниками департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более 9 кг гашиша.
Также полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников.
К примеру, в Туркестанской области при попытке пересечения государственной границы задержан 42-летний разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства жителя Москвы. Также в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша.
На постоянной основе проводится работа с зарубежными коллегами, в результате которой за пределами республики установлен и задержан 21 разыскиваемый.