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В аэропорту Варшавы задержали мужчину за хищение $1 млн у казахстанцев

АСТАНА, 14 мар — Sputnik. В аэропорту Варшавы задержали преступника за хищение 1 миллиона долларов у казахстанцев.

Источник: © РИА Новости

В 2014 году мужчина обманом вытянул из граждан деньги, однако нашли его только сейчас.

В МВД рассказали, что за два месяца задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами.

Из них:

за убийства — 7;

за разбойные нападения — 1;

за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 6;

за грабежи — 7;

за вымогательства — 1;

за кражи — 75;

за преступления, связанные с наркотиками — 10.

Кроме того, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц.

Привели в МВД и другие примеры.

Так, принятыми мерами в Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны. В Мангистауской области сотрудниками департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более 9 кг гашиша.

сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов

Также полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников.

К примеру, в Туркестанской области при попытке пересечения государственной границы задержан 42-летний разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства жителя Москвы. Также в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша.

рассказал Канат Нурмагамбетов

На постоянной основе проводится работа с зарубежными коллегами, в результате которой за пределами республики установлен и задержан 21 разыскиваемый.