В аэропорту Варшавы задержали мужчину за хищение $1 млн у казахстанцев

К примеру, в Туркестанской области при попытке пересечения государственной границы задержан 42-летний разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение убийства жителя Москвы. Также в Жамбылской области задержан иностранец, у которого в 2014 году полицейские Таджикистана изъяли более 72 кг гашиша.