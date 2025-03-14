Генпрокуратура обнаружила хищения в институте Рособрнадзора

Тема неэффективного использования бюджетных средств в этой области была поднята в середине декабря генеральным прокурором Игорем Красновым во время выступления в Совете Федерации. Он сообщил о нарушениях в деятельности Рособрнадзора. Речь шла, например, о том, что образовательные процессы многократно менялись, а методические пособия оставались прежними и устаревали. 2 тыс. человек были привлечены к ответственности, поскольку не смогли систематизировать учебный процесс.