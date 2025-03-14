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На полигон в Новороссийске продолжают свозить мусор, несмотря на продолжающийся пожар

С огнем борются уже больше суток.

Источник: соцсети

Больше суток продолжается борьба с огнем на мусорном полигоне на горе Щелба в селе Борисовка Новороссийска. Площадь пожара составляет 2100 кв.метров.

Тушили возгорание всю ночь. Очаги пожара продолжают отсыпать грунтов и проливать водой.

В ликвидации пожара задействованы 90 человек и 61 спецмашина.

Несмотря на горение, мусор туда продолжают свозить, сообщили в МЦУ Новороссийска.

Ранее «Югополис» писал о том, что свалка на горе Щелба загорелась в ночь со среды на четверг, 13 марта. К месту происшествия приезжал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Площадь пожара составляла 2500 кв.метров.

Ранее экологии неоднократно заявляли о том, что мусорный полигон на горе Щелба уже исчерпал свои возможности. А жители села Борисовка записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить расширение полигона.