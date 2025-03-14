В Саянске в школу № 8 поступило сообщение о минирование

В школу № 8 Саянска поступило сообщение о минирование 14 марта. Как поделился в своем тг-канале мэр города Александр Ермаков, оперативники уже проверили здание.
— Написано заявление в силовые ведомства. Администрация города держит ситуацию на контроле, — написал Ермаков.
Дети и ученики были своевременно эвакуировали. А занятия отменили на весь день. Глава города также отметил, что важно не поддаваться панике и доверять информации только из проверенных источников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе 17-летний парень попал под колеса японской иномарки.