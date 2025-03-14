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В Саянске в школу № 8 поступило сообщение о минирование

Учеников эвакуировали и отменили занятия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В школу № 8 Саянска поступило сообщение о минирование 14 марта. Как поделился в своем тг-канале мэр города Александр Ермаков, оперативники уже проверили здание.

— Написано заявление в силовые ведомства. Администрация города держит ситуацию на контроле, — написал Ермаков.

Дети и ученики были своевременно эвакуировали. А занятия отменили на весь день. Глава города также отметил, что важно не поддаваться панике и доверять информации только из проверенных источников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе 17-летний парень попал под колеса японской иномарки.