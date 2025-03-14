Жительница Хабаровска вынудила пенсионерку продать частный дом

В Хабаровске завершено судебное разбирательство по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью. 46-летняя жительница города признана виновной в обмане пенсионерки, которой пообещала благоустроенную квартиру в обмен на продажу частного дома, но не выполнила своих обязательств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установило следствие, обвиняемая, являясь бывшей супругой сына потерпевшей, вошла в доверие к пенсионерке. Она регулярно приходила в гости, приносила продукты питания и убедила женщину продать дом с земельным участком, пообещав взамен приобрести для нее квартиру.
После продажи недвижимости злоумышленница перестала выходить на связь, а деньги в размере одного миллиона 885 тысяч рублей присвоила себе.
Сотрудники отдела полиции установили свидетелей, провели очные ставки и специализированную экспертизу. На имущество обвиняемой был наложен арест.
Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд обязал ее возместить ущерб в полном объеме.