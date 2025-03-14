Жительница Хабаровска вынудила пенсионерку продать частный дом

В Хабаровске завершено судебное разбирательство по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью. 46-летняя жительница города признана виновной в обмане пенсионерки, которой пообещала благоустроенную квартиру в обмен на продажу частного дома, но не выполнила своих обязательств. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.