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В Подмосковье сбиты три БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Два дрона были сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово на улице Демин Луг, а второго — в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.

Источник: РИА "Новости"

Третий БПЛА уничтожили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском районе. Его обломки упали на строящийся многоэтажный дом, где пока никто не проживает.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», — написал Воробьев у себя в Telegram-канале.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью силами ПВО была отражена атака четырех БПЛА, летевших на столицу.

В Новой Москве обломки беспилотника упали на частный дом в коттеджном поселке. Еще один беспилотник, по предварительной информации, попал в навесную часть кровли многоквартирного дома на западе Москвы.