В Подмосковье сбиты три БПЛА

Третий БПЛА уничтожили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском районе. Его обломки упали на строящийся многоэтажный дом, где пока никто не проживает.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», — написал Воробьев у себя в Telegram-канале.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью силами ПВО была отражена атака четырех БПЛА, летевших на столицу.
В Новой Москве обломки беспилотника упали на частный дом в коттеджном поселке. Еще один беспилотник, по предварительной информации, попал в навесную часть кровли многоквартирного дома на западе Москвы.