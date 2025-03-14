В Подмосковье сбиты три БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Два дрона были сбиты над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово на улице Демин Луг, а второго — в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.