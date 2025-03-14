Избил и привез в больницу. В Иркутской области сын забил до смерти 47-летнюю мать

В Иркутской области 31-летний сын забил до смерти 47-летнюю мать. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, трагедия произошла в мае 2022 года в поселке Мама. Сибиряк напился и из-за личной неприязни начал избивать мать, которая отдыхала в соседней комнате. Он много раз бил женщину по рукам и ногам.
— Затем он доставил на своем автомобиле избитую в медицинское учреждение, где зафиксировали наступление смерти потерпевшей от полученных травм. В судебном заседании мужчина вину в преступлении не признавал, выдвигая различные версии, — пояснили в прокуратуре.
Известно, что подсудимый уже ранее был судим несколько раз. Несмотря на все версии мужчины, гособвинителем они были опровергнуты. Также помогли свидетели, которые в роковой день выпивали вместе с сыном умершей.
— Несколько раз он выходил в направлении другой комнаты, и оттуда были слышны глухие удары. В какой-то момент хозяин попросил всех покинуть его квартиру, ничего не объяснив, — поделились в прокуратуре Иркутской области.
Собранных доказательств и показаний оказалось достаточно, чтобы подсудимого приговорили к 11 годам колонии строго режима.