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Избил и привез в больницу. В Иркутской области сын забил до смерти 47-летнюю мать

В Иркутской области 31-летний сын ответил в суде за смертельное избиение матери.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 31-летний сын забил до смерти 47-летнюю мать. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, трагедия произошла в мае 2022 года в поселке Мама. Сибиряк напился и из-за личной неприязни начал избивать мать, которая отдыхала в соседней комнате. Он много раз бил женщину по рукам и ногам.

— Затем он доставил на своем автомобиле избитую в медицинское учреждение, где зафиксировали наступление смерти потерпевшей от полученных травм. В судебном заседании мужчина вину в преступлении не признавал, выдвигая различные версии, — пояснили в прокуратуре.

Известно, что подсудимый уже ранее был судим несколько раз. Несмотря на все версии мужчины, гособвинителем они были опровергнуты. Также помогли свидетели, которые в роковой день выпивали вместе с сыном умершей.

— Несколько раз он выходил в направлении другой комнаты, и оттуда были слышны глухие удары. В какой-то момент хозяин попросил всех покинуть его квартиру, ничего не объяснив, — поделились в прокуратуре Иркутской области.

Собранных доказательств и показаний оказалось достаточно, чтобы подсудимого приговорили к 11 годам колонии строго режима.