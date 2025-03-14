Избил и привез в больницу. В Иркутской области сын забил до смерти 47-летнюю мать

В Иркутской области 31-летний сын забил до смерти 47-летнюю мать. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, трагедия произошла в мае 2022 года в поселке Мама. Сибиряк напился и из-за личной неприязни начал избивать мать, которая отдыхала в соседней комнате. Он много раз бил женщину по рукам и ногам.