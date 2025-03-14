Под Архангельском в ДТП с автобусом и экскаватором пострадали четыре человека

«В поселке Талаги в районе нефтебазы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, в котором находились 15 пассажиров, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с экскаватором-погрузчиком», — указано в сообщении.