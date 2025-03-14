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Под Архангельском в ДТП с автобусом и экскаватором пострадали четыре человека

АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Автобус с пассажирами и экскаватор столкнулись в поселке Талаги под Архангельском, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Талаги в районе нефтебазы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, в котором находились 15 пассажиров, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с экскаватором-погрузчиком», — указано в сообщении.

В результате столкновения автобус съехал с дороги в кювет. Ушибы получили четыре пассажира, им оказана медицинская помощь. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.