Во Владивостоке задержали продавца несуществующих туристических путевок

Во Владивостоке полицейские задержали местного жителя, который продавал несуществующие туры. На него пожаловались жители Москвы и Московской области, а также сами приморцы. Мужчина брал с них предоплату, но услуги не предоставлял, сообщает пресс-служба регионального УМВД.