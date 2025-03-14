Во Владивостоке задержали продавца несуществующих туристических путевок

Как оказалось, 33-летний местный житель продавал туристические поездки по регионам Дальнего Востока. В частности, предлагались туры на Сахалин, Камчатку и Шантарские острова. Маршруты рекламировались в социальной сети, там же были указаны контакты и реквизиты для оплаты.
Мужчина сообщал, что на перечисленные деньги бронировались отели и покупались авиабилеты. Однако ближе к дате вылета он присылал сообщения, в которых говорилось об отмене поездки. Деньги он не возвращал.
В итоге потерпевшими были признаны 11 граждан. Установлено, что мужчина тратил собранные деньги на личные цели. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей.
Подозреваемый задержан, возбуждено 11 уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.