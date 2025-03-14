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Во Владивостоке задержали продавца несуществующих туристических путевок

Во Владивостоке полицейские задержали местного жителя, который продавал несуществующие туры. На него пожаловались жители Москвы и Московской области, а также сами приморцы. Мужчина брал с них предоплату, но услуги не предоставлял, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как оказалось, 33-летний местный житель продавал туристические поездки по регионам Дальнего Востока. В частности, предлагались туры на Сахалин, Камчатку и Шантарские острова. Маршруты рекламировались в социальной сети, там же были указаны контакты и реквизиты для оплаты.

Мужчина сообщал, что на перечисленные деньги бронировались отели и покупались авиабилеты. Однако ближе к дате вылета он присылал сообщения, в которых говорилось об отмене поездки. Деньги он не возвращал.

В итоге потерпевшими были признаны 11 граждан. Установлено, что мужчина тратил собранные деньги на личные цели. Общий ущерб составил более одного миллиона рублей.

Подозреваемый задержан, возбуждено 11 уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.