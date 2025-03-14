Пострадавшие при взрыве дома в Тобольске находятся в крайне тяжелом состоянии

«Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, которых госпитализировали из разрушенного дома в Тобольске. Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Пациенты находятся в профильном отделении областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Состояние крайне тяжелое», — сказано в сообщении.
Взрыв газа в частном доме произошел в среду вечером. В результате пострадали два человека, они были госпитализированы. Также было повреждено остекление в многоквартирных домах напротив места происшествия. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.