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Пострадавшие при взрыве дома в Тобольске находятся в крайне тяжелом состоянии

ТЮМЕНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Двое пострадавших при взрыве дома в Тобольске Тюменской области, доставленные в Тюмень центром медицины катастроф, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Источник: РИА "Новости"

«Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь пациентам, которых госпитализировали из разрушенного дома в Тобольске. Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Пациенты находятся в профильном отделении областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Состояние крайне тяжелое», — сказано в сообщении.

Взрыв газа в частном доме произошел в среду вечером. В результате пострадали два человека, они были госпитализированы. Также было повреждено остекление в многоквартирных домах напротив места происшествия. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.