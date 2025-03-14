Масштабные рейды против лихачей на дорогах пройдут в Свердловской области

ЕАН сообщал, что депутаты Госдумы подготовили массовое обращение в Конституционный суд с просьбой проверить законность повышения штрафов за нарушение ПДД. Напомним, с 1 января вступили в силу новые правила, увеличивающие штрафы за проезд на красный свет, превышение скорости и непристегнутые ремни безопасности. Депутаты, обратившиеся в суд, считают, что принятые поправки не соответствуют Конституции. По их мнению, меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно и должны основываться на объективных данных о правонарушениях.