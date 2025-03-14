Масштабные рейды против лихачей на дорогах пройдут в Свердловской области

«Госавтоинспекция призывает очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112. Также “лихачи”, которые любят выехать на полосу, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал светофора или управлять автомобилем с “тонировкой” не уйдут от ответственности», — отмечают в ведомстве.
Инспекторы напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2 лет и штрафа в размере 45 тыс. рублей.
ЕАН сообщал, что депутаты Госдумы подготовили массовое обращение в Конституционный суд с просьбой проверить законность повышения штрафов за нарушение ПДД. Напомним, с 1 января вступили в силу новые правила, увеличивающие штрафы за проезд на красный свет, превышение скорости и непристегнутые ремни безопасности. Депутаты, обратившиеся в суд, считают, что принятые поправки не соответствуют Конституции. По их мнению, меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно и должны основываться на объективных данных о правонарушениях.