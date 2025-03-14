Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 53-летнего мужчину осудили на 14 лет за госизмену

Также он занимался пропагандой терроризма.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 53-летний мужчина осудили за участие в деятельности запрещенной организации и госизмену. Как сообщили в УФСБ Иркутской области, в августе 2023 года он самостоятельно вышел на связь с представителями террористической группы. ВО время общения не раз говорил о желании помогать в незаконной деятельности. Так под руководством кураторов он пропагандировал терроризм.

— Осуждённый собирал информацию о режимных объектах Минобороны РФ, а в дальнейшем полученные сведения передавал представителям украинских спецслужб и членам террористической организации, — поделились представители спецслужбы.

Так по решению военного суда мужчину признали виновным. Ему назначили 14 лет лишения свободы, 10 из которых он проведет в колонии строгого режима. Приговор еще не обрел законную силу и может быть обжалован.