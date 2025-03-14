В Иркутске 53-летнего мужчину осудили на 14 лет за госизмену

В Иркутске 53-летний мужчина осудили за участие в деятельности запрещенной организации и госизмену. Как сообщили в УФСБ Иркутской области, в августе 2023 года он самостоятельно вышел на связь с представителями террористической группы. ВО время общения не раз говорил о желании помогать в незаконной деятельности. Так под руководством кураторов он пропагандировал терроризм.
— Осуждённый собирал информацию о режимных объектах Минобороны РФ, а в дальнейшем полученные сведения передавал представителям украинских спецслужб и членам террористической организации, — поделились представители спецслужбы.
Так по решению военного суда мужчину признали виновным. Ему назначили 14 лет лишения свободы, 10 из которых он проведет в колонии строгого режима. Приговор еще не обрел законную силу и может быть обжалован.