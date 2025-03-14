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Из-за пожара в Новороссийске загрязнен воздух в трех населенных пунктах

В районе пожара в Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществ.

Из-за пожара в Новороссийске загрязнен воздух в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Превышение показателей по ПДК зафиксировали на территории жилой застройки в поселке Убых, в селе Владимировка, а также в станице Натухаевской.

Ситуация, как отметили в ведомстве, остается на контроле.

Напомним, площадь пожара в Новороссийске уменьшилась до 2,1 тыс. кв. м. Борьба с возгоранием на мусорном полигоне продолжалась всю ночь. Площадь пожара удалось сократить на 200 кв.м. Угрозы распространения огня в сторону леса и жилого сектора нет.

Ранее мы писали, в Сочинском нацпарке загорелась сухая растительность на площади 1 га днем 13 марта. На курорте в тушении крупного возгорания задействовали вертолет Ка-32. Еще работала наземная группировка из 27 специалистов с 5 единицами техники. Угрозы населенным пунктам нет.