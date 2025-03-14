Из-за пожара в Новороссийске загрязнен воздух в трех населенных пунктах

Напомним, площадь пожара в Новороссийске уменьшилась до 2,1 тыс. кв. м. Борьба с возгоранием на мусорном полигоне продолжалась всю ночь. Площадь пожара удалось сократить на 200 кв.м. Угрозы распространения огня в сторону леса и жилого сектора нет.