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Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене

Мужчина собирал и передавал сведения об объектах критической инфраструктуры.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Житель Керчи задержан и арестован по подозрению в государственной измене. Установлено, что мужчина собирал и передавал сведения об объектах критической инфраструктуры, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в государственной измене задержан 29-летний житель города Керчи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Установлено, что житель Керчи вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он собирал и передавал украинской стороне сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Данные были переданы для использования при нанесении ракетных ударов.