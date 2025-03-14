Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене

Установлено, что житель Керчи вышел на контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он собирал и передавал украинской стороне сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. Данные были переданы для использования при нанесении ракетных ударов.