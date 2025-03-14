Полицейские задержали убийцу известного сызранского музыканта

В дежурную часть полиции Сызрани медсестра сообщила о том, что с лестничной площадки многоквартирного дома на улице Московской доставлен с травмой головы в реанимационное отделение и там скончался 47-летний мужчина. Умершим оказался известный сызранский музыкант.
На место происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы и специализированного подразделения. Оперативники установили и опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе кропотливой работы с видеозаписями, оперативники на одной из них увидели конфликт между покойным и предполагаемым злоумышленником, который зашел в подъезд за музыкантом, после чего поспешно скрылся. Полицейские отследили маршрут мужчины, который в ближайших магазинах купил пиво, куртку и кроссовки, а свои вещи выбросил по дороге.
Благодаря современным технологиям, позволяющим выявлять дополнительные детали, удалось установить, что в объектив камер попал ранее судимый за умышленное убийство и групповой грабеж 30-летний житель посёлка городского типа Безенчук. Его задержали местные полицейские на арендованной квартире. Мужчина с криминальным прошлым не стал запираться, и рассказал сотрудникам полиции, что после перебранки со случайным знакомым на улице, не смог совладать с эмоциями, догнал его в подъезде, и на лестничной площадке несколько раз ударил кулаками в лицо, а когда мужчина упал, забрал его сотовый телефон и ушел.
Полицейские доставили задержанного в следственный отдел, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.