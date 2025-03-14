Полицейские задержали убийцу известного сызранского музыканта

Благодаря современным технологиям, позволяющим выявлять дополнительные детали, удалось установить, что в объектив камер попал ранее судимый за умышленное убийство и групповой грабеж 30-летний житель посёлка городского типа Безенчук. Его задержали местные полицейские на арендованной квартире. Мужчина с криминальным прошлым не стал запираться, и рассказал сотрудникам полиции, что после перебранки со случайным знакомым на улице, не смог совладать с эмоциями, догнал его в подъезде, и на лестничной площадке несколько раз ударил кулаками в лицо, а когда мужчина упал, забрал его сотовый телефон и ушел.