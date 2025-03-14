Уфимские врачи спасли мужчину с гвоздем в глазном яблоке

Уфимские офтальмологи успешно провели операцию по спасению глаза пациента, получившего тяжелую травму. Из глазного яблока мужчины извлекли гвоздь, который вошел под прямым углом. Об уникальном случае рассказал глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале.
По его словам, пациент с серьезным повреждением был доставлен в офтальмологический травмпункт городской больницы № 8. Травму уфимец получил во время ремонтных работ.
Врачи-офтальмохирурги экстренно удалили инородный предмет и восстановили структуру глазного яблока. Спустя три дня была выполнена повторная операция, в ходе которой помутневший хрусталик заменили на интраокулярную линзу.
— Благодаря оперативному хирургическому вмешательству врачам удалось сохранить пациенту не только глаз, но и зрение, — подчеркнул Рахматуллин.
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