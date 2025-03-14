Выбежал из вольера и сбил с ног. Немецкая овчарка напала на 7-летнюю школьницу в селе Бурятии

Трагедия произошла на одной из улиц села Баргузин 11 марта. Породистый кобель смог вырваться на свободу из вольера. Немецкая овчарка быстро преодолела расстояние и сбила с ног 7-летнюю девочку.
— Поступило сообщение из районной больницы об обращении к ним за медицинской помощью 7-летней девочки с травмами, полученными в результате нападения немецкой овчарки, — сообщили в УМВД республики Бурятия.
О том в каком состоянии сейчас ребенок, а также, какие именно травмы получила школьница — информации нет. Известно, что в роковой день девочка шла на дополнительные уроки в местный Дом творчества.
— Ребенка спасла очевидица, которая проезжала мимо. Она прогнала животное, посадила девочку в машину и отвезла в больницу, — пояснили в УМВД Бурятии.
Полицейские уже узнали, кто является владельцем кобеля. Собака имеет документы и в момент нападения не была на самовыгуле. Также раньше пес не кидался на людей. С помощью судебно-медицинской экспертизы специалисты определяют тяжесть травм. Стоит отметить, что хозяева овчарки готовы помогать пострадавшей школьнице.