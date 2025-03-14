Новый песок пока не планируют завозить на пляжи Анапы

По его словам, песок в Анапе обладает лечебными свойствами, а его искусственное восполнение пока не признано необходимым. Как отметил господин Воронов, есть вероятность, что «это может сделать сама природа — намыть со дна морского». «Мы сейчас не торопимся подсыпать пляжи. Вмешиваясь в экосистему просто банальной подсыпкой, мы можем навредить», — пояснил он.