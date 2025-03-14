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В Новороссийске воздух стал опасным из-за пожара на мусорном полигоне

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха в связи с пожаром на мусорном полигоне в Новороссийске. Замеры были сделаны в жилых районах, расположенных ближе всего к месту возгорания — поселке Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской. В этих зонах выявлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сажи, взвешенных веществ и угарного газа.

В остальных населенных пунктах города и окрестностей показатели загрязняющих веществ остались в пределах нормы. Мониторинг состояния атмосферы продолжается, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Рекомендации для жителей

Санитарные врачи советуют людям, проживающим в зоне задымления, соблюдать меры предосторожности:

• избегать длительного пребывания на улице;

• держать окна закрытыми;

• чаще проводить влажную уборку в помещении;

• носить маски и респираторы на улице;

• пить больше воды и промывать слизистые (глаза, нос, горло);

• отказаться от курения и использования контактных линз.

В случае ухудшения самочувствия, появления одышки, кашля или бессонницы медики рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске произошел накануне. Огонь охватил значительную территорию, ликвидация возгорания продолжается.