В остальных населенных пунктах города и окрестностей показатели загрязняющих веществ остались в пределах нормы. Мониторинг состояния атмосферы продолжается, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.
Рекомендации для жителей
Санитарные врачи советуют людям, проживающим в зоне задымления, соблюдать меры предосторожности:
• избегать длительного пребывания на улице;
• держать окна закрытыми;
• чаще проводить влажную уборку в помещении;
• носить маски и респираторы на улице;
• пить больше воды и промывать слизистые (глаза, нос, горло);
• отказаться от курения и использования контактных линз.
В случае ухудшения самочувствия, появления одышки, кашля или бессонницы медики рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске произошел накануне. Огонь охватил значительную территорию, ликвидация возгорания продолжается.
В Новороссийске воздух стал опасным из-за пожара на мусорном полигоне
Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха в связи с пожаром на мусорном полигоне в Новороссийске. Замеры были сделаны в жилых районах, расположенных ближе всего к месту возгорания — поселке Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской. В этих зонах выявлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сажи, взвешенных веществ и угарного газа.
В остальных населенных пунктах города и окрестностей показатели загрязняющих веществ остались в пределах нормы. Мониторинг состояния атмосферы продолжается, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.