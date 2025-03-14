В Новороссийске воздух стал опасным из-за пожара на мусорном полигоне

В остальных населенных пунктах города и окрестностей показатели загрязняющих веществ остались в пределах нормы. Мониторинг состояния атмосферы продолжается, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.



Рекомендации для жителей



Санитарные врачи советуют людям, проживающим в зоне задымления, соблюдать меры предосторожности:



• избегать длительного пребывания на улице;



• держать окна закрытыми;



• чаще проводить влажную уборку в помещении;



• носить маски и респираторы на улице;



• пить больше воды и промывать слизистые (глаза, нос, горло);



• отказаться от курения и использования контактных линз.



В случае ухудшения самочувствия, появления одышки, кашля или бессонницы медики рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что крупный пожар на мусорном полигоне в Новороссийске произошел накануне. Огонь охватил значительную территорию, ликвидация возгорания продолжается.