Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии из пожара в многоквартирном доме спасли 12 человек

Из многоквартирного дома в Башкирии эвакуировали 12 человек.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Мелеузе произошел пожар в многоквартирном доме. Подробности пожара рассказали в МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, на первом этаже дома, расположенного на улице Первомайская, вспыхнул электрощит, а возгорание сопровождалось оплавлением кабель-каналов. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС эвакуировали из задымленного здания 12 человек, среди которых было четверо детей.

— Эвакуация жильцов проводилась через лестничные пролеты из задымленных помещений. Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи, — добавили в пресс-службе ведомства.

Причины пожара выясняет дознаватель МЧС России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.