В Башкирии из пожара в многоквартирном доме спасли 12 человек

В башкирском Мелеузе произошел пожар в многоквартирном доме. Подробности пожара рассказали в МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, на первом этаже дома, расположенного на улице Первомайская, вспыхнул электрощит, а возгорание сопровождалось оплавлением кабель-каналов. Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС эвакуировали из задымленного здания 12 человек, среди которых было четверо детей.
— Эвакуация жильцов проводилась через лестничные пролеты из задымленных помещений. Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи, — добавили в пресс-службе ведомства.
Причины пожара выясняет дознаватель МЧС России.
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