После отравления в СУНЦ УрФУ в больницы попали 32 человека

В Екатеринбурге в ночь на 12 марта постояльцы общежития специализированного учебно-научного центра УрФУ массово почувствовали недомогание. Подростки обратились за медицинской помощью, в результате чего в первые часы инцидента было госпитализировано 20 человек в возрасте от 16 до 18 лет. Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало последние данные по пострадавшим, количество которых выросло.
— По оказанию медицинской помощи пострадавшим в общежитии СУНЦ УрФУ на 14 марта 10:40. 32 пациента, в том числе 31 ребенок, в настоящее время получают необходимое лечение в стационарах свердловских больниц, — передает пресс-служба регионального Минздрава.
Сообщается, что у всех госпитализированных наблюдается положительная динамика — состояние здоровья улучшается.
При этом, по данным источника «КП-Екатеринбург», во время массового отравления пострадали 47 лицеистов. Норовирус выявлен у двух сотрудников пищеблока — заведующего производством и сотрудника зала, накрывавшего на столы. Свердловский Роспотребнадзор предоставляет данные о 34 случаях острой кишечной инфекции среди учащихся СУНЦ.
В ходе эпидемиологического расследования специалисты ведомства выявили нарушения санитарного законодательства в работе пищеблока организации «Общественное питание», деятельность которой была временно приостановлена. Сам же лицей перевели на дистанционный режим работы.
Происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Ранее следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ) в связи с инцидентом в СУНЦ. Глава СКР поручил представить доклад о ходе и результатах расследования.