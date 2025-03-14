После отравления в СУНЦ УрФУ в больницы попали 32 человека

В Екатеринбурге в ночь на 12 марта постояльцы общежития специализированного учебно-научного центра УрФУ массово почувствовали недомогание. Подростки обратились за медицинской помощью, в результате чего в первые часы инцидента было госпитализировано 20 человек в возрасте от 16 до 18 лет. Министерство здравоохранения Свердловской области опубликовало последние данные по пострадавшим, количество которых выросло.