Мужчина и женщина погибли в полыхающем деревянном доме в Ростовской области

Напомним, накануне два человека погибли при пожарах в селе Песчанокопское и в Донецке Ростовской области. Спасатели напоминают жителям Дона: нельзя оставлять без присмотра включенную газовую плиту. Курящим нужно пользоваться пепельницей. Всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.