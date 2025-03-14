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Мужчина и женщина погибли в полыхающем деревянном доме в Ростовской области

Пожар в частном доме унес жизни двух человек в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области при пожаре в частном деревянном доме погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, пожар случился вчера, 13 марта, в хуторе Масаловка. Во время распространения огня в доме находились 47-летний мужчина и 54-летняя женщина, спасти их не удалось.

— Пламя на 40 кв. метрах тушили 11 пожарных, использовалось четыре единицы техники. Обстоятельства и причины возгорания выясняют дознаватели, — рассказали в МЧС.

Напомним, накануне два человека погибли при пожарах в селе Песчанокопское и в Донецке Ростовской области. Спасатели напоминают жителям Дона: нельзя оставлять без присмотра включенную газовую плиту. Курящим нужно пользоваться пепельницей. Всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.