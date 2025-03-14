Даже не обратил внимание: житель Башкирии не понял, что выиграл в лотерею 1 млн рублей, и лег спать

В Башкирии послепраздничное утро после Международного женского дня для жителя Уфы Ильшата стало одним из самых необычных за всю его жизнь. Оказалось, что он уснул миллионером, но даже не догадывался об этом.
Оказалось, что сотрудник контроля качества нефтяных и газовых труб купил лотерейные билеты, но подумал, что выпавшие цифры — это всего лишь серийный номер. На самом же деле его приз составил миллион рублей.
— Обратил внимание только на билеты, где был выигрыш 200 рублей, а на тот, который принёс один миллион рублей, даже внимания не обратил, дальше спать лёг, — вспоминает Ильшат.
Выигрыш уфимец намерен положить в банк, а в будущем купить автомобиль.
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