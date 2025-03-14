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Житель Самарской области ударил знакомую ножом за оскорбления

Раненая женщина несколько дней пролежала на полу в доме у знакомого в Сергиевском районе.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Сергиевского района получила удар ножом в живот от своего знакомого. Они вместе пили алкоголь в доме мужчины, затем начали спорить. Хозяин дома набросился на знакомую из-за оскорблений и ударил ножом, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

— Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред, — следует из пресс-релиза регионального МВД.

Женщина рассказала полицейским, что после ранения она пробыла в доме у знакомого еще несколько дней. Лежала на полу в кухне, а мужчине не пытался ей помочь, вместо этого продолжал пить. Затем пострадавшая смогла встать, выпила алкоголь и обратилась в больницу, где врачи настояли на госпитализации и сообщили об инциденте в полицию. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, его сейчас расследуют.