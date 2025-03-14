Житель Самарской области ударил знакомую ножом за оскорбления

Женщина рассказала полицейским, что после ранения она пробыла в доме у знакомого еще несколько дней. Лежала на полу в кухне, а мужчине не пытался ей помочь, вместо этого продолжал пить. Затем пострадавшая смогла встать, выпила алкоголь и обратилась в больницу, где врачи настояли на госпитализации и сообщили об инциденте в полицию. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, его сейчас расследуют.