Ребенок каждый день тосковал по маме: житель Башкирии насильно забрал двухлетнего сына у бывшей жены

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по РБ, 25-летний житель Ермекеевского района скрылся с ребенком в неизвестном направлении. Мать, проживающая в Надыме, не видела ребенка с ноября прошлого года. Все попытки договориться с бывшим супругом ни к чему не привели. Девушка, несмотря на отчаяние, продолжала бороться за право воспитывать своего сына.