Ребенок каждый день тосковал по маме: житель Башкирии насильно забрал двухлетнего сына у бывшей жены

Судебный приставы Башкирии помогли воссоединиться матери со своим двухлетним сыном. Бывший супруг девушки забрал ребенка и увез его, несмотря на то, что после развода мальчик должен был жить с мамой.
Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по РБ, 25-летний житель Ермекеевского района скрылся с ребенком в неизвестном направлении. Мать, проживающая в Надыме, не видела ребенка с ноября прошлого года. Все попытки договориться с бывшим супругом ни к чему не привели. Девушка, несмотря на отчаяние, продолжала бороться за право воспитывать своего сына.
Все это время малыш скучал и тосковал по маме, однако его отец был непреклонен и не был намерен выполнять требование суда. По словам приставов, конфликт между родителями обострялся, и единственным выходом стало принудительное изъятие ребенка.
Сейчас мальчик воссоединился с мамой и уехал с ней домой.
— Впервые за долгое время малыш заснул на руках у матери. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением, — заключили в пресс-службе ГУ ФССП.
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