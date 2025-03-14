Милиция задержала белоруса, подозрительно ходившего в лесу у деревни под Гомелем

Правоохранители задержали в лесу жителя Гомельского района, который показался подозрительным. Подробности рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, во время спецмероприятий оперативники наркоконтроля Гомельского РОВД совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали белоруса в лесном массиве. Оперативникам показался подозрительным мужчина, который бродил в лесу недалеко от деревни.
При себе у фигуранта был рюкзак, в котором лежал пакет с высушенным веществом зеленого цвета и химическими жидкостями. Экспертиза показала, что у задержанного изъяли 200 граммов особо опасного наркотика.
В милиции 43-летний гомельчанин признался, что дикорастущую коноплю он собрал летом, высушил, а затем прятал в лесу, используя запрещенное вещество в личных целях.
Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас он снова пойдет под суд за изготовление и хранение психотропов (ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).
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