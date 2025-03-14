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Милиция задержала белоруса, подозрительно ходившего в лесу у деревни под Гомелем

Под Гомелем подозрительный белорус прятал в лесу опасное растение и попался.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали в лесу жителя Гомельского района, который показался подозрительным. Подробности рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Так, во время спецмероприятий оперативники наркоконтроля Гомельского РОВД совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали белоруса в лесном массиве. Оперативникам показался подозрительным мужчина, который бродил в лесу недалеко от деревни.

При себе у фигуранта был рюкзак, в котором лежал пакет с высушенным веществом зеленого цвета и химическими жидкостями. Экспертиза показала, что у задержанного изъяли 200 граммов особо опасного наркотика.

В милиции 43-летний гомельчанин признался, что дикорастущую коноплю он собрал летом, высушил, а затем прятал в лесу, используя запрещенное вещество в личных целях.

Ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас он снова пойдет под суд за изготовление и хранение психотропов (ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).

И также белорусов предупредили о мошенничестве со смертью знакомых: «Знаешь его? Сегодня ночью скончался…».

И еще новое мошенничество с зачислением денег на карту распространяется в Беларуси.