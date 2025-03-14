Милиция задержала белоруса, подозрительно ходившего в лесу у деревни под Гомелем

Так, во время спецмероприятий оперативники наркоконтроля Гомельского РОВД совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали белоруса в лесном массиве. Оперативникам показался подозрительным мужчина, который бродил в лесу недалеко от деревни.