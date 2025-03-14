В Екатеринбурге полицейскому стало плохо на совещании

В Екатеринбурге 13 марта в Главном управлении МВД по Свердловской области проходило оперативное совещание, во время которого человеку стало плохо. Самочувствие сотрудника полиции резко ухудшилось. Коллеги, заметив это, тут же вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
— К счастью, на данный момент появились признаки, что Павлу Николаевичу стало лучше. Я лично [13 марта] с ним общался. Он меня заверил, что идет на поправку. Кроме того, палату, в которой он находится, посетил начальник главка генерал Мешков, — рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он пожелал коллеге скорейшего выздоровления и предостерег от фейков и домыслов, распространяемых в Сети в связи с инцидентом.