В Екатеринбурге полицейскому стало плохо на совещании

— К счастью, на данный момент появились признаки, что Павлу Николаевичу стало лучше. Я лично [13 марта] с ним общался. Он меня заверил, что идет на поправку. Кроме того, палату, в которой он находится, посетил начальник главка генерал Мешков, — рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.