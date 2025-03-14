«Токсичная бомба»: ученые оценили вред от разрушения Каховской ГЭС

Оценку ущерба для экологии, хозяйственной деятельности и здоровья людей после разрушения плотины Каховской ГЭС на Днепре провела группа ученых под руководством Олександры Шумиловой. Эксперты анализировали данные датчиков с наземной и воздушной аппаратуры, брали пробы воды и грунтов, использовали математические модели и компьютерные симуляции. О результатах исследований, опубликованных в журнале Science, рассказало издание RTVI.
Согласно оценкам ученых, в первые семь дней после разрушения плотины из водохранилища ежедневно вместе с водой вымывалось от 9 до 17 тысяч тонн фитопланктона. Из-за значительного поступления пресной воды уровень солености Черного моря уменьшился и возросла его загрязненность. Так, в акватории Одессы содержание солей в воде сократилось почти в три раза, а содержание азота и фосфора до десяти раз возросло в 5−10 раз.
Ученых беспокоит состояние дна Каховского водохранилища. По их словам, оно представляет собой «токсичную бомбу замедленного действия»: в донных осадках в резервуаре обнаружены тяжелые металлы, а также азот и фосфор.
«Наши результаты показали, что опустошение водохранилища обнажило донные отложения, в общей сложности содержащие порядка 83,3 тысяч тонн токсичных тяжелых металлов (свинец, кадмий, никель), меньше 1% которых высвободилось при разливе», — говорится в исследовании.
Ученые предполагают, что опасные химические элементы в донном грунте могут в дальнейшем негативно влиять на состояние здоровья жителей региона, так как многие из них из-за отключений городского водопровода используют речную воду для хозяйственных нужд.
По данным исследователей, бывшее дно водохранилища зарастет и войдет в прежнюю пойму Днепра в течение двух лет. Восстановление экосистем, утраченных после строительства плотины в 1950-х годах, займет около пяти лет.
Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня 2023 года. ВСУ обстреляли плотину и станцию, произошел неконтролируемый сброс воды. В Херсонской области из-за подтоплений территории погибли 57 человек, 175 пострадали. Разрушение дамбы и подтопления нанесли ущерб экологии, смыли сельскохозяйственные земли вдоль Днепра. В Кремле назвали удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины.