«Токсичная бомба»: ученые оценили вред от разрушения Каховской ГЭС

Согласно оценкам ученых, в первые семь дней после разрушения плотины из водохранилища ежедневно вместе с водой вымывалось от 9 до 17 тысяч тонн фитопланктона. Из-за значительного поступления пресной воды уровень солености Черного моря уменьшился и возросла его загрязненность. Так, в акватории Одессы содержание солей в воде сократилось почти в три раза, а содержание азота и фосфора до десяти раз возросло в 5−10 раз.